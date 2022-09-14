Энергетики рассказали, где в Донецкой области удалось вернуть свет

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в двух населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки аварийные бригады смогли добраться до ряда повреждений, отремонтировать их и возобновить электроснабжение для 2753 домохозяйств в Покровском и Бахмутском районах.



«Львиная доля обновлений — в Торецкой громаде, где энергетики проводят, с разрешения военных, работы ежедневно. Здесь удалось вернуть электроснабжение более чем в две тысячи домохозяйств. Кроме того, энергетикам удалось выполнить ряд ремонтов в Авдеевской и Марьинской громадах», — отметили в энергокомпании.



Там добавили, что наиболее сложными остаются Авдеевское, Бахмутское, Марьинское и Торецкое направления. Пока что без электроснабжения — 89 населенных пунктов области.