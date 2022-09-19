Донецька область: Троє загиблих та 8 поранених від обстрілів за добу

Троє мирних жителів Донецької області загинули від російського обстрілу за добу. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Смерті зафіксовано у Торецьку, Ягідному та Богородичному.



Ще 8 людей отримали поранення. По двоє людей поранено у Нью-Йорку та Бахмуті, по одному — у Торецьку, Георгіївці, Вугледарі, Краматорську.



З 24 лютого на Донеччині внаслідок бойових дій влада зафіксувала смерті 861 людину, 2161 було поранено.



При цьому немає можливості встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Глава ОВА Кириленко говорив, що йдеться про десятки тисяч людей.

Дивіться також: