На Київщині відкрили модульне містечко для переселенців

29 жовтня 2022, 16:46

На Київщині відкрили модульне містечко для переселенців

Васильків. Фото: міністерства розвитку громад та територій Васильків. Фото: міністерства розвитку громад та територій

У Василькові Київської області відкрито модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб, а також тих, хто втратив житло внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляє міністерство розвитку громад та територій України.

Містечко відкрито в рамках співпраці міністерства та уряду Польщі.

«Відкрили 12-е тимчасове модульне містечко. Тут житимуть внутрішньо переміщені особи, а також мешканці багатоквартирного будинку у Василькові, зруйнованого авіаударом. У містечку створено всі зручності, щоб називати це місце хоч і тимчасовим, але домом», — сказав очільник відомства Олексій Чернишов.

Модульне містечко у Василькові складається з чотирьох моноблоків по 22 житлові кімнати у кожному. Загалом тут знайдуть тимчасовий притулок 352 особи.

Інфраструктура передбачає всі необхідні зручності для життя та відповідає всім технічним вимогам, зокрема для проживання будь-якої пори року. Є кухня, їдальня, санвузли, душові кабінки, адміністративні приміщення.

Містечко освітлюється та опалюється. Воно повністю укомплектоване необхідною побутовою технікою та іншим обладнанням, а кімнати мешканців — меблями.

У відомстві нагадали, що в межах співпраці з колегами з Польщі було відкрито та заселено 11 модульних містечок для понад 3500 осіб у деокупованих населених пунктах Київської та Чернігівської областей, а також у Львові.

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