У небі Києва ЗСУ знищили 12 із 16 повітряних цілей

ЗСУ в небі Києва збили 12 із 16 повітряних цілей. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.



«У межах Києва було виявлено 16 повітряних цілей, з них гарантовано знищили 12. Також станом на 13:00 повернули напругу на одному із водозаборів. Найближчим часом у місті відновлять водопостачання. Ми намагаємося мінімізувати наслідки таких ударів. Всі служби працюють в надзвичайному режимі», - сказав він.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що українські військові за сьогоднішній ранок збили 44 крилаті російські ракети над Україною.