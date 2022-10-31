У небі Києва ЗСУ знищили 12 із 16 повітряних цілей

31 жовтня 2022, 16:36

У небі Києва ЗСУ знищили 12 із 16 повітряних цілей

ЗСУ в небі Києва збили 12 із 16 повітряних цілей. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«У межах Києва було виявлено 16 повітряних цілей, з них гарантовано знищили 12. Також станом на 13:00 повернули напругу на одному із водозаборів. Найближчим часом у місті відновлять водопостачання. Ми намагаємося мінімізувати наслідки таких ударів. Всі служби працюють в надзвичайному режимі», - сказав він.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що українські військові за сьогоднішній ранок збили 44 крилаті російські ракети над Україною.

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