У Дніпрі — велика пожежа на електропідстанції

05 листопада 2022, 16:23

У Дніпрі — велика пожежа на електропідстанції

Дніпро. Фото: «ДніпроTV» Дніпро. Фото: «ДніпроTV»

У Дніпрі вдень спалахнула велика пожежа на електропідстанції. Про це повідомляє «ДніпроTV».

«У Дніпрі, у Діївці пожежа на трансформаторній. Тому зникло світло у Діївці та у житловому масиві Західний», — йдеться у повідомленні.

Причин не вказано.

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