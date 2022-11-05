У Дніпрі — велика пожежа на електропідстанції

Дніпро. Фото: «ДніпроTV»

У Дніпрі вдень спалахнула велика пожежа на електропідстанції. Про це повідомляє «ДніпроTV».



«У Дніпрі, у Діївці пожежа на трансформаторній. Тому зникло світло у Діївці та у житловому масиві Західний», — йдеться у повідомленні.



Причин не вказано.