Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Росіяни намагаються оточити Часів Яр з флангів

26 квітня 2024, 14:30

Росіяни намагаються оточити Часів Яр з флангів

Російська армія намагається оточити Часів Яр з флангів. Карта DeepState Російська армія намагається оточити Часів Яр з флангів. Карта DeepState

Збройні сили РФ прагнуть обійти Часів Яр з правого та лівого флангів, щоб взяти в оперативне оточення. Тому в Іванівському та Богданівці тривають доволі складні бої. Про це в ефірі телеканалу «Київ24» розповів командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБР Юрій Федоренко.

За його словами, останніми тижнями противнику не вдалося досягти значних успіхів в обох населених пунктах. Російські окупанти захопили 70-80 відсотків Іванівського та Богданівки, проте у Часовому Яру росіян немає.

«За останні тижні противник не має успіхів ні в одному, ні в другому населеному пункті. Ситуація залишається орієнтовно така: Богданівку окуповано нині десь на 75%, населений пункт Іванівське теж на 70-80% перебуває в окупації, решта під контролем Сил оборони», — зазначив Федоренко.



Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися в Соловйовому, на південь від Новобахмутівки, в Новокалиновому та Красногорівці Донецької області.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Війна Часів Яр Донецька область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:34
ЗС РФ перекидають важку техніку у захопленому Криму — АТЕШ
14:30
Росіяни намагаються оточити Часів Яр з флангів
14:10
В окупованому Донецьку чоловік підірвався на протипіхотній міні
11:33
Будівельників із Середньої Азії заселяють у відремонтовані будинки у захопленому Маріуполі
10:39
Росіяни 10 разів обстрілювали населені пункти Донецької області минулої доби
09:58
У New York Times пояснили, у чім небезпека захоплення Часового Яру росіянами
00:01
Двоє людей загинули під час обстрілу Донецька ввечері 25 квітня
23:20
Головне за день: У Красногорівці тривають бої. Військові РФ вбили цивільних на Херсонщині
17:10
Ще одного українського військового «ДНР» заочно «засудила»
16:47
На окупованих територіях у школах навчатимуть керувати дронами
16:02
Війскові РФ зняли відео на вогнетривкому заводі в Красногорівці
14:28
Двоє російських солдатів вбили п'ятьох людей на окупованій території Херсонської області
12:37
Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на автомобіль у Херсонській області
09:47
Війська РФ просунулися у Соловйове та Красногорівку Донецької області — DeepState
07:45
У Маріуполі зносять будинки та «кидають» на ремонтах — міськрада
23:06
Головне за день: Армія РФ просунулась на Донеччині. Заступника міністра оборони РФ підозрюють у держзраді
17:30
З 2022 року Росія викрала чи депортувала до 700 тисяч українських дітей — правозахисники
16:24
Внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждав працівник шахти
15:57
Росія дозволила пільгову іпотеку на вторинному ринку в окупації учасникам війни та чиновникам
11:50
Російські окупанти запустили тестовий поїзд у захопленому Маріуполі
усі новини
17:30
З двох київських лікарень терміново евакуювали людей через можливий удар російських військ
17:00
Окупанти скинули дрон на автомобіль: постраждали волонтери, які привезли гумдопомогу
16:43
З Костянтинівки повідомляють про вибухи: ймовірно, росіяни вдарили КАБами
16:34
ЗС РФ перекидають важку техніку у захопленому Криму — АТЕШ
15:53
Після виходу з-під варти Сольський повернувся до роботи міністра
15:40
На Запоріжжі фермери самотужки організовують розмінування полів, нерідко їм допомагають військові
15:33
ГУР України знищило російський вертоліт Ка-32 у Москві
15:25
Російські війська обстріляли Сумську область: є загибла та поранені
14:58
Норвегія передала Україні понад 84 мільйони євро військової допомоги
14:30
Росіяни намагаються оточити Часів Яр з флангів
14:10
В окупованому Донецьку чоловік підірвався на протипіхотній міні
13:57
У Нікополі постраждала дитина через удар РФ
13:38
До України повернули 132 полеглих військовослужбовців, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках
13:30
Військовослужбовці РФ за два роки вбили понад 100 людей «на гражданці» — ЗМІ
13:17
РФ скинула на Костянтинівку авіабомбу, а Удачне атакувала ракетою — поліція
12:36
За пограбування Чорнобильської АЕС російському генерал-майору оголосили підозру
11:59
Армія РФ продовжує штурм Красногорівки: атакує за допомогою артилерії
11:34
Розстріл поліцейських на Вінниччині: ДБР викрило військових, які допомагали підозрюваним
11:33
Будівельників із Середньої Азії заселяють у відремонтовані будинки у захопленому Маріуполі
11:30
Війська РФ просунулися далі в Очеретиному і на околицях — DeepState
усі новини
ВІДЕО
Російські окупанти перекидають важку техніку у Криму. Фото: АТЕШ ЗС РФ перекидають важку техніку у захопленому Криму — АТЕШ
26 квітня, 16:34
Трактор-демінер працює у Запорізькій області. Фото: кадр із відео На Запоріжжі фермери самотужки організовують розмінування полів, нерідко їм допомагають військові
26 квітня, 15:40
ГУР України знищило російський вертоліт Ка-32 у Москві ГУР України знищило російський вертоліт Ка-32 у Москві
26 квітня, 15:33
Нацпол оголосив підозру російському генерал-майору Мулюкіну за пограбування ЧАЕС. Фото: Нацполіція За пограбування Чорнобильської АЕС російському генерал-майору оголосили підозру
26 квітня, 12:36
ДБР розшукало тих, хто допомагав підозрюваним у розстрілі поліцейських Розстріл поліцейських на Вінниччині: ДБР викрило військових, які допомагали підозрюваним
26 квітня, 11:34
Завод у Красногорівці. Кадр із відео Війскові РФ зняли відео на вогнетривкому заводі в Красногорівці
25 квітня, 16:02
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір