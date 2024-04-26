Росіяни намагаються оточити Часів Яр з флангів

Російська армія намагається оточити Часів Яр з флангів. Карта DeepState

Збройні сили РФ прагнуть обійти Часів Яр з правого та лівого флангів, щоб взяти в оперативне оточення. Тому в Іванівському та Богданівці тривають доволі складні бої. Про це в ефірі телеканалу «Київ24» розповів командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБР Юрій Федоренко.



За його словами, останніми тижнями противнику не вдалося досягти значних успіхів в обох населених пунктах. Російські окупанти захопили 70-80 відсотків Іванівського та Богданівки, проте у Часовому Яру росіян немає.



«За останні тижні противник не має успіхів ні в одному, ні в другому населеному пункті. Ситуація залишається орієнтовно така: Богданівку окуповано нині десь на 75%, населений пункт Іванівське теж на 70-80% перебуває в окупації, решта під контролем Сил оборони», — зазначив Федоренко.







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