РФ скинула на Костянтинівку авіабомбу, а Удачне атакувала ракетою — поліція

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: поліція

Російські окупанти минулої доби атакували дев'ять населених пунктів Донецької області. Зокрема, на Костянтинівку скинули авіаційну бомбу, а селище Удачне обстріляно за допомогою ракети. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Поліція зафіксувала 1800 ворожих обстрілів. Під вогнем перебувало 9 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Красногорівка, селища Гостре, Курахівка, Очеретине, Удачне, села Карлівка, Острівське», — йдеться у повідомленні.





Крім того, пошкоджено 10 цивільних об'єктів – 8 житлових будинків, критична інфраструктура.



Ситуація у регіоні така:



Удачне окупанти атакували ракетою з ОТРК «Іскандер-М» — троє людей загинули. Четверо мирних жителів постраждали. Пошкоджено контактну мережу.





Внаслідок артилерійських обстрілів загинула людина в Очеретиному, ще одна – в Курахівці. Пошкоджені приватні оселі.



У Красногорівці травмовано троє мешканців, два приватні будинки отримали руйнування.





У Гірнику одна людина отримала поранення, пошкоджено три будинки.





Удар керованої авіабомбою «КАБ-250» окупанти завдали по багатоквартирному будинку в Костянтинівці. Бомба не розірвалася, вона буде знешкоджена.



Раніше ми писали, що 25 квітня російська армія обстрілювала населені пункти Донецької області. Відомо, що п'ятеро людей загинули, травмовано – 8.