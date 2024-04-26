У Нікополі постраждала дитина через удар РФ

Росіяни атакували Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Російські війська обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області сьогодні, 26 квітня. Внаслідок атаки постраждала дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«9-річний хлопчик постраждав під час артобстрілу Нікополя. Дитина в стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу», — написав він.





Крім того, за словами Лисака, також поранено 42-річного чоловіка.

У місті пошкоджено чотири п'ятиповерхівки та газопровід.



Раніше ми писали, що російська армія вдень 25 квітня знову атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок цього двоє людей отримали поранення.