У Нікополі постраждала дитина через удар РФ

Російські війська обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області сьогодні, 26 квітня. Внаслідок атаки постраждала дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«9-річний хлопчик постраждав під час артобстрілу Нікополя. Дитина в стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу», — написав він.
Крім того, за словами Лисака, також поранено 42-річного чоловіка.
У місті пошкоджено чотири п'ятиповерхівки та газопровід.
Раніше ми писали, що російська армія вдень 25 квітня знову атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок цього двоє людей отримали поранення.