На Донеччині через обстріли поранено чотирьох людей, знайдено тіло загиблого

17 листопада 2022, 08:16

На Донеччині через обстріли поранено чотирьох людей, знайдено тіло загиблого

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено чотирьох мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Троє цивільних зазнали поранень у Бахмуті та один — у Переїзному.

«Крім того, правоохоронці виявили тіло цивільного, вбитого під час окупації — у Сосновому», — розповів Кириленко.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1213 мирних жителів. 2604 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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