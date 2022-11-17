На Донеччині через обстріли поранено чотирьох людей, знайдено тіло загиблого

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено чотирьох мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Троє цивільних зазнали поранень у Бахмуті та один — у Переїзному.



«Крім того, правоохоронці виявили тіло цивільного, вбитого під час окупації — у Сосновому», — розповів Кириленко.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1213 мирних жителів. 2604 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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