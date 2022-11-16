Евакуація продовжується: поліція допомогла виїхати родині з Бахмута

Поліція Донецької області показала, як патруль допоміг евакуюватись сім'ї з Бахмута.



«Місто є найгарячішою точкою в країні. Жодного дня не обходитися без обстрілів російською армією, яка знищує цілі вулиці. У пошкоджених будинках без світла, води та газу продовжують жити люди. Але нестерпні умови змушують їх залишати рідний дім», - зазначили у прес-службі Нацполіції.



На цей раз про евакуацію попросили жінка та її син, які самостійно не змогли залишити місто. Поряд із їхнім будинком був потужний «приліт» з боку російських військ. Тепер вони та їхній домашній вихованець — кіт — у безпечнішому місці у своїх родичів.