На Донетчине из-за обстрелов ранены четыре человека, найдено тело погибшего

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Трое гражданских получили ранения в Бахмуте и один — в Переездном.



«Кроме того, правоохранители обнаружили тело гражданского, убитого во время оккупации — в Сосновом», — рассказал Кириленко.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1213 мирных жителей. 2604 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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