Армія РФ вдарила з РСЗВ по Авдіївці та обстріляла ще декілька громад Донецької області

Російські окупаційні війська обстріляли декілька громад Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він розповів, що на Донецькому напрямку вчора ввечері армія РФ здійснила 2 обстріли Авдіївки з РСЗВ «Град», а протягом ночі були поодинокі прильоти по старій частині міста. Також окупанти атакували околиці Очеретинської та Мар'їнської громад.

За інформацією Кириленка, на Горлівському напрямку був обстріляний Бахмут, у місті 3 особи отримали поранення російськими снарядами та було пошкоджено будівлю держпідприємства.



«У Соледарській громаді пошкоджено 3 будинки у Парасковіївці, зафіксовано поодинокі обстріли поблизу Роздолівки та Бахмутського. Також незначних обстрілів зазнали околиці Торецької та Світлодарської громад», - розповіли в Донецькій ОВА.

Раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про нічний обстріл Нікопольського району.