Армия РФ ударила из РСЗО по Авдеевке и обстреляла еще ряд общин Донецкой области

Российские оккупационные войска обстреляли ряд общин Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он рассказал, что на Донецком направлении вчера вечером армия РФ совершила 2 обстрела Авдеевки из РСЗО «Град», а в течение ночи были единичные прилеты по старой части города. Также оккупанты атаковали окраины Очеретинской и Марьинской общин.

По информации Кириленко, на Горловском направлении был обстрелян Бахмут, в городе 3 человека получили ранения российскими снарядами и было повреждено здание госпредприятия.



«В Соледарской общине повреждены 3 дома в Парасковеевке, зафиксированы единичные обстрелы вблизи Роздоловки и Бахмутского. Также незначительным обстрелы подверглись окрестности Торецкой и Светлодарской общин», - рассказали в Донецкой ОВА.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о ночном обстреле Никопольского района.