Росія готує масове закриття шахт «Л-ДНР» у 2023 році – правозахисники

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відбувається підготовка до масового закриття вугільних шахт. Про це повідомляє «Східна правозахисна група».



За інформацією правозахисників, на підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територіях працює комісія Міненерго РФ, яка проводить оцінку вугільних шахт у регіоні, та російські чиновники вважають вугільну галузь Луганської та Донецької областей безперспективною.



«Наразі комісія зробила висновок, що вугільна галузь нерентабельна через те, що 65% облікового складу працівників підприємств мобілізовано, працювати на підприємствах нема кому, а підтримка шахт на рівні життєзабезпечення тягне величезний ресурс», — зазначають правозахисники.



У «Східній правозахисній групі» також повідомляють, що росіянами вже розроблено перелік заходів із закриття шахт у 2023 році через нерентабельність.



«Головам окупаційних адміністрацій "Л-ДНР" доведуть певні меседжі для інформування місцевого населення. Важливо, що закриття шахт хочуть провести у перший квартал 2023 року, щоб негативний ефект не торкнувся партії "Єдина Росія" восени 2023 року», — додали правозахисники.



Дивіться також: