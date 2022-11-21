Окупанти закривають дві шахти на захопленій ними частині Луганської області

У захопленому російськими військами Довжанську окупанти планують закрити дві шахти. Про це повідомили у Луганській ОВА.



Йдеться про шахти «Червоний партизан» та «Харківська». В адміністрації розповіли, що обладнання шахт окупанти вивозять до Красноярського краю.

За даними Луганської ОВА, на окупованій частині регіону продовжується примусове переміщення людей. Зокрема, з Біловодська мешканців перевозять до Луганська.



Також в обласній військовій адміністрації повідомили, що окупаційна влада знайшла «аргументи», які пояснюють неготовність Лисичанська до зими. Людям окупанти розповідають про те, що найгірша з окупованих у 2022 році міст ситуація у Лисичанську склалася через те, що місто захопили останнім.

«Тільки не згадують, що останнім – це лише на декілька днів пізніше за майже вщент зруйнований Сєвєродонецьк, на відміну від більш уцілілого Лисичанська. Та й минуло вже понад чотири місяці, а в місті не зроблено практично нічого, крім роздачі дров у багатоповерхівки. Люди зустріли морози зовсім без комунікацій», - розповіли у Луганській ОВА.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти перекидають на Луганщину сили, виведені з Херсона, і намагаються прорвати оборону українських військових.