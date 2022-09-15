Після 24 лютого під окупацією опинилися чверть державних шахт – Міненерго

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чверть державних шахт опинилась на окупованій території. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.



Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив на важливості вугільної галузі з точки зору забезпечення енергетичної безпеки країни в осінньо-зимовий період.



«З огляду на агресію Росії, у тому числі на енергетичному фронті, у найближчі два роки ми маємо розраховувати виключно на власний видобуток вугілля», - сказав Галущенко.



Зазначається, що наразі першочерговим завданням є забезпечення постійного видобутку вугілля, виплати зарплат та безпеки працівників, захисту від техногенних катастроф.



Зараз в Україні накопичено 2,2 млн тонн вугілля, до початку опалювального сезону його запаси можуть досягти 2,5 млн тонн.