Россия готовит массовое закрытие шахт «Л-ДНР» в 2023 году — правозащитники

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей идет подготовка к массовому закрытию угольных шахт. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».



По информации правозащитников, на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях работает комиссия Минэнерго РФ, которая проводит оценку угольных шахт в регионе, и российские чиновники считают угольную отрасль Луганской и Донецкой областей бесперспективной.



«На данный момент комиссия сделала вывод, что угольная отрасль нерентабельна из-за того, что 65% списочного состава работников предприятий мобилизована, работать на предприятиях некому, а поддержание шахт на уровне жизнеобеспечения тянет огромный ресурс», — отмечают правозащитники.



В «Восточной правозащитной группе» также сообщают, что россиянами уже разработан перечень мероприятий по закрытию шахт в 2023 году по причине нерентабельности.



«Главам оккупационных администраций "Л-ДНР" доведут определенные месседжи для информирования местного населения. Важно, что закрытие шахт хотят провести в первый квартал 2023 года, чтобы негативный эффект не коснулся партии "Единая Россия" осенью 2023 года», — добавили правозащитники.



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