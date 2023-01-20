На Донеччині через обстріли загинуло четверо людей, ще троє поранені

На підконтрольній українській владі частині Донеччини за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло четверо мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Двоє цивільних загинули в Дробишевому, по одному — в Бахмуті та Максимільянівці. Ще троє людей поранені: в Іванівському, Максимільянівці та Часів Ярі.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого в Донецькій області через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1313 мирних жителів. 2866 осіб дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Дивіться також: