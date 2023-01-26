Нічний удар по інфраструктурному об'єкту в Запорізькому районі: Троє загиблих і семеро поранених

Запорізька область. Фото: прокуратури

Російські окупанти здійснили ракетну атаку на об'єкт критичної інфраструктури в Запорізькому районі. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.



За даними слідства, 26 січня о 03:40 російські військові із ЗРК С-300 завдали двох ракетних ударів по об'єкту критичної інфраструктури. Попередньо, три людини загинули, ще сімох поранено. Руйнувань зазнали технічне обладнання та споруди. Після вибуху на території підприємства сталася пожежа, яку наразі ліквідовано.



Близько 10:00, під час проведення активних слідчих дій та пошуково-рятувальної операції, на місці події стався повторний обстріл цього інфраструктурного об'єкта. За попередніми даними, постраждалих немає.



У прокуратурі додали, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).