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«У місті дуже складно»: в МВА розповіли, скільки людей залишаються у Часовому Яру

22 січня 2025, 13:47

«У місті дуже складно»: в МВА розповіли, скільки людей залишаються у Часовому Яру

У місті Часів Яр на Донеччині досить складна ситуація, при цьому в населеному пункті залишається понад 200 осіб. Про це повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, повідомляє «Еспресо».

«Наразі Часів Яр - це пекло. В місті справді дуже складно. На території громади тривають бойові дії. Захист забезпечують наші хлопці, які стоять на Часовоярській землі й готові віддати своє життя, щоб захистити кожен метр нашої землі», — зазначив він.

За словами Чауса, станом на 22 січня у місті проживає 220 осіб, евакуація сповільнилася.

«Люди не реагують на наші заклики до евакуації, і довести їм щось дуже складно. У результаті виникає ситуація, коли евакуація стає неможливою або надзвичайно ризикованою», — підсумував начальник міської адміністрації.

Раніше ми писали, що у Покровську залишається 7050 жителів.

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