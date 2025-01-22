Росіяни скидають на Костянтинівку авіабомби

Місто Костянтинівка Донецької області від самого ранку 22 січня перебуває під масованим російським обстрілом Армія РФ обстрілює місто з артилерії та скидає авіабомби, повідомляють місцеві паблики.

Інтенсивний авіаобстріл міста розпочався приблизно о 10:30.

У соцмережі опублікували відео диму після одного із прильотів.

Моніторингові канали повідомляють про роботу російської авіації та пуски КАБів у бік Костянтинівки/Дружківки.

Станом на 11:10 22 січня у Костянтинівці пролунало щонайменше 10 вибухів авіабомб.

Інформації про постраждалих та руйнування на цей час немає.

Нагадаємо, 21 січня, в період з 11:40 до 11:57 російські війська здійснили обстріл міста Костянтинівка Донецької області, завдавши 10 авіаударів. Внаслідок атаки пошкоджено фасади багатоповерхових та приватних будинків, адміністративні будівлі підприємств, один із навчальних закладів, шиномонтаж та складське приміщення Також було порушено цілісність ліній електромережі. Обійшлося без постраждалих.