Окупанти обстріляли Красногорівку: є постраждалий

Окупанти обстріляли Красногорівку. Фото: Донецька ОВА

Внаслідок обстрілу Красногорівки Донецької області постраждав один місцевий житель. Про це повідомили у прес-службі Донецької області.



«За 14 вересня росіяни поранили 1 жителя Донецької області — у Красногорівці. Поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — йдеться у повідомленні.



Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1708 людей, ще 4132 мешканці отримали поранення.



Нагадаємо, 13 вересня окупанти вдарили по 7 населених пунктах Донецької області . Загарбники били мирним населенням з артилерії, РСЗВ «Град», танків.