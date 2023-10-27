Росіяни втратили наступальні можливості біля Авдіївки — ISW

Українські війська трохи просунулися на лівобережжі Херсонської області та продовжили наступальні дії у районі Бахмута, а також на заході Запорізької області. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).



На геолокаційних кадрах, опублікованих 25 жовтня, видно, як українські війська незначно просунулися на північ від Підстепового (15 км на схід від Херсона).



Як повідомляє ISW, українські сили зберігають позиції в Кринках (30 км на схід від Херсона та за 2 км від річки Дніпро) і продовжують перекидати в цей район невеликі групи підкріплень.



У той же час, вважають аналітики Інституту, втрати важкої російської техніки в районі Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальні можливості армії РФ у довгостроковій перспективі.



Повідомляється, що з 10 жовтня росіяни втратили п'ять тисяч людей убитими та пораненими та 400 одиниць бронетехніки в районі Авдіївки та Мар'їнки (на південний захід від Донецька). Супутникові знімки також підтвердили, що в період з 10 по 20 жовтня російські військові втратили в районі Авдіївки щонайменше 109 бронемашин та танків.