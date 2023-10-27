СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по Слов'янську та Лиману

Інформатор, який коригував ракетні удари Росії по Слов'янську та Лиману. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного інформатора спецслужб Росії, який збирав для РФ розвіддані про місця базування Сил оборони у Слов'янську, Лимані та навколишніх селах Донбасу. Про це повідомила пресслужба СБУ.



Під час поїздок він намагався виявляти та фіксувати локацію блокпостів, фортифікаційних споруд та опорних пунктів українських військ.

Інформатор, який коригував ракетні удари Росії по Слов'янську та Лиману. Фото: СБУ

Розвідінформація знадобилася окупантам для планування нових та коригування повторних ударів по регіону із застосуванням реактивної артилерії, ударних дронів та керованих авіабомб.



Співробітники СБУ встановили місцеперебування інформатора та затримали його у власному будинку. У зловмисника вилучено мобільний телефон, який він використав у розвідувально-підривній діяльності на користь Росії.

Інформатор підтримував зв'язок із «ДНР» у забороненій соцмережі «Однокласники». Фото: СБУ

За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, якого загарбники дистанційно залучили до співпраці через свого «зв'язкового» у жовтні цього року.

Інформатор підтримував зв'язок із «ДНР» у забороненій соцмережі «Однокласники». Фото: СБУ

Ним виявився бойовик угрупування «ДНР», який на початку повномасштабного вторгнення вступив до окупаційних угруповань РФ. Він підтримував зв'язок із фігурантом у забороненій соцмережі «Однокласники».



Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення. Раніше стало відомо, що українцям розсилають повідомлення з пропозицією донести на Збройні сили України.