На Олега Царьова напали у Криму. Він у реанімації

Олег Царьов. Фото: Сергій Ваганов / Новини Донбасу

На колишнього народного депутата від уже неіснуючої «Партії регіонів» і російського колаборанта Олега Царьова було скоєно напад. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Минулої ночі до будинку ексдепутата в Ялті, який перейшов на бік РФ, Олега Царьова з'їхалися машини поліції та швидкої допомоги.



Офіційної інформації про те, що сталося з колаборантом, наразі немає. За даними колишнього українського журналіста Олександра Чаленка, який виїхав до РФ, Царьова «підрізали».



Пізніше у російських пропагандистських телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що його поранили не ножем, а він отримав вогнепальні поранення.



«Царьов — у реанімації. Стан дуже тяжкий. Підтверджується версія про вогнепальне поранення», — написав російський воєнний блогер Юрій Котьонок.



Інформацію про перебування Царьова у реанімації після вогнепального поранення підтвердив і представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.



Пізніше адміністратор у телеграм-каналі Царьова з посиланням на його рідних написав, що в Царьова двічі вистрілили близько півночі на території санаторію в Ялті, де він проживав.



Інформації про нападника немає, працюють силовики.



На момент прибуття карети швидкої допомоги Царьов був непритомний з великою крововтратою.



Нагадаємо, СБУ зібрала нові докази провини колишніх народних депутатів від «Партії регіонів» Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова.