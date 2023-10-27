Центр спеціальних операцій «А» знищив 72 російські цілі

Підрозділ ЦСО «А» СБУ «Білий вовк» показав, як знищив 72 цілі російської армії, серед яких були танки, ББМ, вантажівки та артилерійські системи. Відео опублікувала Служба безпеки України.



«Наші оператори ударних дронів справжні експерти: кожне їхнє попадання розриває бронетехніку та командні пункти окупантів», — заявили в Центрі спеціальних операцій «А».



За три тижні, завдяки полюванню «вовків» на російську техніку, втрати окупантів склали: сім танків, 17 ББМ та одна машина розмінування, 12 вантажівок та військових авто, 10 артсистем, РЕБ «Поле-21» та станція зв'язку, 21 вогнева позиція та бліндажі, два командні пункти та склад по БК.



Нагадаємо, на Запорізькому напрямі воїни одного із підрозділів Сил спеціальних операцій спалили російську техніку на 25 млн доларів.