Орбан переклав на Україну відповідальність за припинення вогню

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що пропозиція щодо припинення вогню вже нібито існує. Однак він не уточнив її деталей. Ймовірно, йдеться про пропозицію припинити вогонь на період різдвяних свят.



«На столі лежить пропозиція щодо припинення вогню. Приймайте її чи ні. Це ваша відповідальність», — написав він у соцмережі Х.



Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр Угорщина не має важелів впливу на Володимира Путіна. Київ стверджує, що Україна не потребує посередництва Орбана ні у відносинах із Вашингтоном, ні у відносинах із Москвою.



«Ми сильна країна, ми це показали на полі бою під час усієї агресії Путіна. Хтось інший у Європі має такий досвід зараз? Ні в кого. Орбан має таку армію? Ні. Як він тиснутиме на Путіна? Анекдотом, посмішкою? Нехай собі залишить», — сказав Зеленський на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевої та регіональної влади 17 грудня.



Він наголосив також, що Україні потрібні прямі відносини зі США, без посередників.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поговорив 11 грудня з главою Кремля Володимиром Путіним телефоном. У Кремлі зазначили, що Орбан запропонував Москві встановити різдвяне перемир'я з Україною та обмінятися полоненими.



Київ офіційно заявив, що угорська сторона нічого не обговорювала з Україною, а також не попереджала про свої контакти з Москвою.