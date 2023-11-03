У Костянтинівці школярі отримали від благодійників планшети та ноутбуки

Благодійники передали комп'ютерне обладнання для дистанційного навчання школярам Костянтинівської громади. Фото: Костянтинівська ОВА

Управління освіти Костянтинівської міської ради отримало комп'ютерне обладнання для учнів, які проходять дистанційне навчання, як благодійну допомогу від Посольства Республіки Вірменія в Україні, департаменту освіти та науки Донецької обласної військової адміністрації. Про це повідомила Костянтинівська МВА.

Зазначається, що п'ятнадцять планшетів та чотири ноутбуки були пропорційно розподілені між учнями дванадцяти навчальних закладів громади.

У пріоритеті були школярі, які не мали необхідного технічного обладнання для навчання, серед них діти з тимчасово окупованих територій та діти з уразливих груп населення.