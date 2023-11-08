У Бурятії на комбінаті сталася пожежа

У Єравнинському районі Бурятії спалахнула пожежа на Гірничо-збагачувальному комбінаті «Озерний». Горять окремі матеріали та утеплювач. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.



За попередніми даними, на території ГЗК горить будівля цеху, що не експлуатується. Вогнем охоплено 500 кв.м., горять оздоблювальні матеріали.



Потерпілих немає. Запобіжні причини загоряння з'ясовуються.



ГЗК займається видобутком і переробкою свинцево-цинкових руд з подальшим виробництвом цинкового і свинцево-срібного концентратів.



Нагадаємо, 7 листопада дрони атакували тимчасово окупований Крим.