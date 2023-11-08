На лівий берег Дніпра ЗСУ перекинули бронетехніку — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють про переміщення обмеженої кількості військової техніки Силами оборони на лівий берег Херсонської області. Про це йдеться у звіті ISW.

За даними російських джерел, українські збройні сили здійснили переміщення обмеженої кількості бронетехніки на східний (лівий) берег Херсонської області та продовжують проводити наземні операції.

Російські журналісти 6 листопада оприлюднили зображення, на якому, за їх твердженням, зображено українську бронетранспортерну машину, яка перекидає піхотну бойову техніку на східний берег ближче до населеного пункту Кринки (30 км на північний схід від Херсона і всього за 2 км від Дніпра).

Інші «військори» стверджували 7 листопада, що українська бойова машина піхоти самостійно перетнула річку Дніпро біля Кринок, а також збільшили окремі кадри 7 листопада, на яких нібито видно знищеного західного бронетранспортера-амфібію в невстановленому місці на східному березі.

Деякі з російських так званих «військоров» стверджували, що один чи два українські БТРи перетнули Дніпро біля Кринок, тоді як інші «військори» зазначали, що українські війська перекинули в цей район кілька бронетранспортерів.

Крім того, російські джерела стверджують, що на східному березі, в районі Кринок, знаходиться понад 300 українських військовослужбовців, що приблизно відповідає батальйонному складу. Вони також стверджують, що українські збройні сили утримують позиції у центрі Кринок та прилеглих районах.