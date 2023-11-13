Внаслідок удару по Бериславу є постраждалі, їм надають медичну допомогу

Російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області сьогодні, 13 листопада. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.



«Російська армія вдарила по Бериславу. Постраждала 70-річна жінка», — йдеться у повідомленні.



У відомстві написали, що у пенсіонерки діагностували вибухову травму та поранення ніг. Їй надають медичну допомогу.



Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого в результаті російських обстрілів.



«Лікарі надали на місці допомогу 49-річному чоловікові. Має струс головного мозку та вибухову травму», — резюмували у пресслужбі Херсонської ОВА.



Нагадаємо, 13 листопада російська окупаційна армія завдала удару по одній з лікарень у Херсоні.