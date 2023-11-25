Окупанти розмістили військову техніку на стадіоні у Маріуполі

Стадіон у Маріуполі. Кадр із відео

Російський батальйон «Еспаньола» розмістив військову техніку на Стадіоні імені Володимира Бойка в окупованому Маріуполі. Відповідні кадри опублікував у своєму телеграм-каналі російський музикант Міша Маваші, який підтримує війну РФ проти України та доставив «Еспаньолі» пікапи.



Батальйон «Еспаньола» організований російськими футбольними хуліганами. Підрозділ входить до підконтрольної Міноборони Росії ПВК «Редут».



«Наше хулігання ще й стадіон отримало», — заявив Маваші.

На опублікованому ним відео можна побачити, що на стадіоні розміщено легкові та вантажні автомобілі, які використовують російські військові.

Також машини та квадроцикли, які використовує «Еспаньола», стоять під трибуною стадіону.

До повномасштабного вторгнення Росії на Стадіоні імені Володимира Бойка проводив свої матчі футбольний клуб Маріуполь. Під час боїв за місто навесні 2022 року стадіон був пошкоджений обстрілами та пограбований.



Маваші показав і місце, де мешкають бійці «Еспаньоли». «Новини Донбасу» показали цей фрагмент відео декільком колишнім співробітникам ФК «Маріуполь». Вони не знають, де знято цю частину репортажу. За їхніми словами, це не підтрибунні приміщення стадіону та не база ФК «Маріуполь».