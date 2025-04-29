РФ просунулася в Успенівці та біля Котлярівки — DeepState

Війська РФ просуваються в бік Котлярівки до Дніпропетровської області. Фото: DeepState

Російські війська зафіксували тактичне просування в Успенівці, а також у районах біля Котлярівки та Роздольного. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

ЗС РФ продовжують просуватися в Успенівці. Фото: скрін DeepState

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку минулої доби українські сили оборони відбили 59 штурмових атак противника в районах 19 населених пунктів, включно з Котлярівкою.

Раніше повідомлялося, що російські війська окупували селище Надіївка Покровського району Донецької області.