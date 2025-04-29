Примусову евакуацію сімей з дітьми оголошено на Дніпропетровщині — ОВА

У деяких населених пунктах Дніпропетровської області оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми. Ілюстративне фото

У деяких населених пунктах Межівської громади на Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми. Людей просять взяти із собою документи, а також необхідні речі.

Про це повідомляє Межівська сільська територіальна громада.

Зазначається, що 25 квітня 2025 року в окремих селах Межівської громади Дніпропетровської області оголошено обов'язкову евакуацію для сімей з дітьми. Рішення ухвалено за розпорядженням начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Евакуація стосується жителів сіл Колона, Межова, Новопідгородне, Райполе та Сухарева Балка, які мають залишити ці населені пункти примусово.

Процес евакуації буде організований за попереднім погодженням дати та часу виїзду, з обов'язковою реєстрацією у збірному пункті селища Межова. Людям необхідно взяти з собою важливі документи, гроші, медикаменти, їжу та воду на кілька днів, а також теплий одяг та взуття.

Нагадаємо, вночі російські війська атакували Дніпропетровську область. У Самарівському районі безпілотник влучив у житлововий будинок. Загинула 12-річна дівчинка.