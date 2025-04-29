У Нікополі РФ обстріляла рятувальників під час ліквідації пожежі

У Нікополі російські окупанти обстріляли рятувальників під час ліквідації пожежі, що виникла в житловому будинку внаслідок ворожої атаки. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Дніпропетровській області.
Коли пожежники прибули на місце та почали гасити вогонь, окупанти завдали повторного удару, пошкодивши пожежно-рятувальний автомобіль.
Пізніше ворог знову цинічно атакував рятувальників — пошкоджено ще один спецавтомобіль. На щастя, ніхто з особового складу не постраждав.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині через удар РФ загинула 12-річна дівчинка.
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