Погруддя Дзержинського та паркан. Як виглядає будівля ФСБ у Донецьку

Управління ФСБ РФ в окупованому Донецьку. Кадр із відео

В окупованому Росією Донецьку показали, як виглядає будівля, де знаходиться «Управління ФСБ по Донецькій народній республіці». Відповідні кадри опублікувала місцева філія російського державного медіахолдингу ВДТРК у сюжеті про затримання громадянина України, яий нібито готував «підриви» на інфраструктурних об'єктах.



Судячи з зеленого листя на деревах, кадри, на яких показано «управління ФСБ з ДНР» було знято ще в теплу пору року та використано у сюжеті з ілюстративною метою.



«Новини Донбасу» визначили, що це будинок за адресою вулиця Щорса, 62. Там же донецька штаб-квартира ФСБ формально зареєстрована в російських реєстрах.

Будівля на Щорса, 62 у Донецьку у 2014 році та у 2023 році

По цій адресі в центрі міста розташований цілий комплекс будівель, який був збудований за часів СРСР і використовувався КДБ. Після проголошення незалежності України та до захоплення комплексу проросійськими бойовиками у 2014 році на Щорса, 62 знаходилося управління Служби безпеки України в Донецькій області. Потім будинки забрало собі «міністерство державної безпеки ДНР».

Комплекс будівель, які використовує ФСБ РФ у Донецьку. Фото: Google Earth

До широкомасштабного вторгнення «МДБ ДНР» не надто використало комплекс на Щорса, який залишився від СБУ. Їхня штаб-квартира знаходилася на бульварі Шевченка, 26 (до 2014-го там була держфінінспекція по Донецькій області). Зокрема там проходили допити затриманих.



Водночас, за даними «Новин Донбасу» ще за часів «МДБ ДНР» на Щорса, 62 тривалий час робився ремонт.



Після російської анексії «МДБ ДНР» у січні 2023 року перетворилося на «управління ФСБ з ДНР». І російська спецслужба на окупованій території обрала своєю штаб-квартирою комплекс на вулиці Щорса.



Завдяки кадрам ВДТРК можна побачити, як будівля змінилася після ремонту. Зокрема, навколо з'явився залізний паркан, якого не було під час СБУ. Скляний тамбур на вході замінили на цегляний.

Біля правого кута будівлі встановили погруддя Феліксу Дзержинському — засновнику та керівнику Всеросійської надзвичайної комісії (ВЧК), наступниками якої стали НКВС, КДБ та ФСБ. Дзержинський був організатором червоного терору, який розпочався після приходу більшовиків до влади у 1917 році.



На постаменті вказано цитату, яку приписують Дзержинському: «Чекіст повинен мати гаряче серце, холодну голову та чисті руки».

За бюстом Дзержинського можна побачити вікно, закладене мішками з піском.



Район, де знаходиться штаб-квартира ФСБ у захопленому Донецьку, неодноразово зазнавав обстрілів. Зокрема, 23 серпня 2023 року було пошкоджено одну із будівель «чекістів».