Сили ППО збили 14 БпЛА «Shahed»

У ніч на 30 листопада 2023 року російська армія атакувала 20 ударними БпЛА типу «Shahed» за двома напрямками: окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ-РФ, в результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.



Крім того, окупанти завдали удару по Донецькій області вісьмома зенітними керованими ракетами С-300. До відображення повітряного нападу залучено винищувачів, зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряних Сил ти Сил оборони України.



Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави. Раніше війська РФ вночі випустили територією України 21 дрон-камікадзе типу «Шахед» і три крилаті ракети Х-59.