У Костянтинівській МВА розповіли про наслідки російських обстрілів 21 січня

Місто Костянтинівка зазнало російських авіаударів 21 січня. Фото: МВА

Сьогодні, 21 січня, у період з 11:40 до 11:57 російські війська здійснили обстріл міста Костянтинівка Донецької області, завдавши 10 авіаударів. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Він зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено фасади багатоповерхових та приватних будинків, адміністративні будівлі підприємств, один із навчальних закладів, шиномонтаж та складське приміщення. Також було порушено цілісність ліній електромережі.

«На щастя, постраждалих і загиблих немає», — повідомив начальник МВА.

Раніше ми писали, що місто Костянтинівка Донецької області сьогодні, 21 січня, зазнало кількох авіаударів з боку російських військових.