Армія РФ вночі обстріляла Херсонщину: влучили у дитсадок та лікарню, є постраждалі

Російські окупанти вдарили по селу Дар'ївка на Херсонщині 30 листопада. Під обстріл потрапили лікарня, дитячий садок та житлові будинки, відомо про чотирьох постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.



«Опівночі російська армія атакувала Дар'ївку. Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків, дитсадок та лікарня. У власних будинках постраждали четверо місцевих жителів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що госпіталізували 59-річного чоловіка та 75-річну жінку. Їхній стан середньої тяжкості.



Крім того, ще двом жінкам, 75 та 66 років, медична допомога була надана на місці. Від госпіталізації вони відмовились.



Нагадаємо, військові РФ 29 листопада обстріляли передмістя Херсона, внаслідок загострення загинув 68-річний чоловік.