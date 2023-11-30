На Харківщині за добу росіяни обстріляли 16 населених пунктів — ОВА

Минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали 16 населених пунктів Харківської області, росіяни також завдали авіаударів по Сіньківці, Петропавлівці, Куп'янську та Курилівці. Про це повідомив голова ОВ Олег Синєгубов.

«За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано», — написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, протягом доби 28 листопада російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Внаслідок удару УАБ по с. Подоли пошкоджено два приватні домоволодіння та навчальний заклад, у с. Курилівка — зруйновано приватний будинок, ще два будинки пошкоджено, у Вовчанську масованим артилерійським обстрілом пошкоджено адміністративну будівлю, два супермаркети, 10 приватних гаражів, житлові будинки та інші споруди.