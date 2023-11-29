РФ обстреляла три района Харьковщины за сутки, есть разрушения — ОВА

Харьковщина снова подверглась российскому обстрелу. Фото: Харьковская ОВА

В течение минувших суток российские оккупационные войска обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. Об этом сообщил сегодня утром глава ОВА Олег Синегубов.

«Пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано», — написал Синегубов в своем Телеграм-канале.

Вместе с тем он сообщил, что в результате удара УАБ по с. Подолы повреждены два частных домовладения и учебное заведение, в с. Куриловка - разрушен частный дом, еще два дома поврежден, в Волчанске массированными артиллерийскими обстрелами повреждено административное здание, два супермаркета, 10 частных гаражей, жилые дома и другие сооружения.

Напомним, 22 ноября артиллерийским и минометным обстрелам подверглись по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области, по еще четырем оккупанты нанесли авиаудары.