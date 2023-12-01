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Ракетний удар по Новогродівці: аварійні роботи продовжуються, під завалами шукають людей

01 грудня 2023, 15:59

Ракетний удар по Новогродівці: аварійні роботи продовжуються, під завалами шукають людей

Рятувальники другу добу проводять аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного обстрілу по Новогродівці Донецької області. Під завалами можуть бути люди, серед них – дитина. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Станом на 13:00 1 грудня розібрано 410 тонн будівельних конструкцій зруйнованого будинку. Поки що відомо про 2-х загиблих», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, під завалами може перебувати ще 3 особи, зокрема дитина.

У відомстві зазначили, що на місці події психологи ДСНС надають психологічну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, окупанти із С-300 обстріляли Покровський район Донецької області сьогодні вночі, 30 листопада. Під атаку потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

Армія РФ випустила шість ракет, однак у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.

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