Втрати армії РФ за добу: 1480 осіб і 19 артсистем

Український військовий стріляє по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1480 осіб. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.



Також українські воїни знешкодили шість танків, 20 бойових броньованих машин і 19 артилерійських систем.



Крім того, бійці ЗСУ збили 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, а також ліквідували 94 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, Великобританія передала Україні ще кілька десятків далекобійних ракет Storm Shadow.