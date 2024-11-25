У Бердянську з нового року штрафуватимуть за таблички українською мовою

Після остаточного перейменування вулиць на радянські та російські назви, окупаційна влада Бердянська хоче прискорити заміну всіх табличок на будинках на російськомовні та з «правильними» назвами. Про це пише «БердянсЬк Сьогодні».



«Причому людей ніхто не питав, хочуть вони цього перейменування чи ні. Але замінити таблички повинні власники будинку або обслуговуючі компанії. Причому зробити це за власний кошт. Як і мешканці приватного сектору», — йдеться у повідомленні.



Якщо таблички не замінити до початку 2025 року, то мешканцям загрожує відповідальність.

За відсутність таблички на будинку передбачено покарання у вигляді адміністративної відповідальності. Припис, у якому йдеться про те, у який термін має бути встановлена табличка та штраф.

Цивіфльні особи від 3 до 5 тис. рублів;

Посадовці від 10 до 50 тис. рублів;

Юридичні особи від 50 до 200 тис. рублів.

Раніше безпілотники масово атакували порт в окупованому Бердянську, там виникла масштабна пожежа.