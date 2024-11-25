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В Офісі президента знову хочуть звільнити Буданова: на його місце планують призначити більш лояльного до влади – ЗМІ

25 листопада 2024, 22:49

В Офісі президента знову хочуть звільнити Буданова: на його місце планують призначити більш лояльного до влади – ЗМІ

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Фото: ГУР Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Фото: ГУР

В Офісі президента України хочуть звільнити Кирила Буданова з посади начальника Головного управління розвідки, а на його місце призначити більш лояльну до влади персону. Про це повідомило видання NV з посиланням на джерело в секторі безпеки та оборони України.

Спроби звільнити Буданова можуть активізуватись у грудні. Найбільше цей процес лобіюють керівник ОП Андрій Єрмак та заступник голови СБУ Олександр Поклад. Саме останнього хочуть призначити на посаду голови ГУР.

Водночас джерело видання в Офісі президента наголосило, що деякі публічні кроки та заяви Буданова нібито нашкодили Україні. Зокрема, йдеться про спецоперації в Африці, заяви про «каву в Криму» або оборонні закупівлі в інших країнах.

«Є об'єктивна реальність та об'єктивні неправильні рішення. Чи треба, щоб настала відповідальність за це? Президент вирішить», – заявило джерело на Банковій.

Нагадаємо, що в Офісі президента відповіли на заяви про те, що «тисячі переселенців їдуть до російської окупації».

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