В Офісі президента знову хочуть звільнити Буданова: на його місце планують призначити більш лояльного до влади – ЗМІ

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Фото: ГУР

В Офісі президента України хочуть звільнити Кирила Буданова з посади начальника Головного управління розвідки, а на його місце призначити більш лояльну до влади персону. Про це повідомило видання NV з посиланням на джерело в секторі безпеки та оборони України.



Спроби звільнити Буданова можуть активізуватись у грудні. Найбільше цей процес лобіюють керівник ОП Андрій Єрмак та заступник голови СБУ Олександр Поклад. Саме останнього хочуть призначити на посаду голови ГУР.



Водночас джерело видання в Офісі президента наголосило, що деякі публічні кроки та заяви Буданова нібито нашкодили Україні. Зокрема, йдеться про спецоперації в Африці, заяви про «каву в Криму» або оборонні закупівлі в інших країнах.



«Є об'єктивна реальність та об'єктивні неправильні рішення. Чи треба, щоб настала відповідальність за це? Президент вирішить», – заявило джерело на Банковій.

Нагадаємо, що в Офісі президента відповіли на заяви про те, що «тисячі переселенців їдуть до російської окупації».