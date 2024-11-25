Російські військові окупували ще два села на Донеччині — DeepState

Відзначено просування російських військ на Донеччині станом на 24 листопада. Карта DeepState

Війська РФ захопили Катеринівку та Юріївку в Донецькій області, а також просунулися біля Новомлинська, Стельмахівки, Великої Новосілки, Жовтого, Зорі, Новодмитрівки, Вознесенки, Іллінки та у Курахові. Про це в ніч проти 25 листопада повідомив аналітичний проект DeepState.

«Агресор просунувся біля восьми населених пунктів на чотирьох напрямках – Куп'янському, Покровському, Курахівському, Времівському. Також тривають бої на околицях Курахового», — йдеться у повідомленні.

У Кураховому росіяни рухаються вздовж проспекту Запорізького на східній околиці населеного пункту, свідчать позначки на онлайн-картці аналітиків. Противник просунувся на південно-східних околицях близько 2 км.

Крім того, російські війська 25 листопада на човнах здійснили висадку через річку Оскол на південь від Новомлинська Харківської області.

«Сьогодні ворог зробив досить несподівану операцію — на човнах із Дворічного перепливли Оскол та закріпилися на західному березі. Це не просто подолання водної перешкоди заради фото, адже противник зайняв позиції однієї з наших бригад. Такі події несуть у себе активізацію артилерійського та мінометного вогню», — пише DeepState.