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Головне за день: РФ вдарила по Дніпру новітньою балістичною ракетою. Обстріли Донбасу

21 листопада 2024, 23:20

Головне за день: РФ вдарила по Дніпру новітньою балістичною ракетою. Обстріли Донбасу

Політика

 Голова Кремля Володимир Путін заявив , що Росія випустила по Дніпру балістичну ракету без ядерного заряду «Горішник». Він стверджує, що це відповідь РФ на те, що західні країни надали Україні далекобійну зброю і дозволили бити з неї по тилам Росії.

Також він визнав, що перші ракети вже вразили військові об'єкти у Брянській та Курській областях. Путін звинуватив «колективний Захід» та США зокрема у порушенні світової безпеки.

Представник ЄС Петер Стано назвав застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети ескалацією з боку Кремля.

Суспільство

 На окупованій території Донецької області понад 100 працівників макіївського підприємства не отримували зарплати кілька місяців.

В'єтнам видав затриманого бійця загону імені Кастуся Калиновського до Білорусі. Там йому загрожує смертна кара.

Бойові дії

 Шістьох людей поранено внаслідок авіаударів по Костянтинівці на Донеччині ввечері. Пошкоджено 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, нежитлову будівлю, газопровід та лінію електропередач. На Донеччині на території Курахівської теплової електростанції більше немає димових труб. Раніше була обвалена одна, а друга - нахилилася. Тепер завалено і другу трубу. Висота обох – 250 метрів. 13 людей поранено у Кривому Розі , з них двоє дітей. Двоє людей перебувають у важкому стані.

Окупанти вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Пошкоджено промислове підприємство, центр реабілітації для людей з інвалідністю та частково зруйновано котельню. Також відомо про двох поранених.

В окупованій Горлівці внаслідок обстрілу 12 мешканців отримали травми, серед них голова окупаційної адміністрації Микитівського району – Ірина Джеломанова.

Так званий голова Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетну атаку на анексований Крим. ППО нібито збили ракету "Нептун".

Дальнобійні ракети британсько-французького виробництва Storm Shadow/SCALP вдарили по командному пункту в селі Мар'їно Курської області не лише російських, а й північнокорейських військ. Загинуло 18 військовослужбовців, ще 33 отримали поранення різного ступеня важкості. Під час розбору завалів на місці удару через детонацію боєприпасу, 13 військовослужбовців із підрозділу 88 саперного полку отримали поранення. Серед постраждалих – заступник начальника штабу полку.

Росія розпочала нову кампанію ударів по українській енергетиці, накопичивши понад 1500 ракет. За даними «РБК-Україна», отриманими від поінформованих джерел, дальність ракет – понад 350 кілометрів.

За даними аналітиків DeepState, війська Росії окупували село Далеке Донецької області. В американському Інституті вивчення війни повідомили, що українські сили відновили втрачені позиції на південь від села Миколаївка біля Покровська.

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