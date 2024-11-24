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Головне за день: Складна ситуація у Часовому Яру та Торецьку. Скільки готова воювати РФ?

24 листопада 2024, 21:00

Головне за день: Складна ситуація у Часовому Яру та Торецьку. Скільки готова воювати РФ?

Політика

 Російські запаси радянської зброї закінчаться до кінця 2025 року. Таким чином, голова Кремля Володимир Путін може розпочати переговори на початку наступного року. Про це йдеться в аналітичній статті The Guardian.

Суспільство

 У Слов'янську Донецької області станом на 24 листопада лишається 50 тисяч осіб. Із них близько п'яти тисяч дітей.

Місце, де лікують душі. Саме так іноземні добровольці, котрі воюють в Україні, називають реабілітаційний центр «Ланка». Тут вони не лише проходять лікування. Військовослужбовців оточують сімейною турботою та теплотою. Як створювалося це місце, хто проходить тут реабілітацію та яка основна місія «Ланки» — читайте у статті «Новин Донбасу».

Бойові дії

 Російські військові минулої доби намагалися просунутися у Білогорівці Луганської області, де українські військовослужбовці відбили черговий штурм російських окупантів. 21 листопада окупанти з автоматичної зброї розстріляли цивільних. Двоє загинули, ще один – отримав поранення. У Костянтинівці пошкоджено адмінбудівлю. У Покровську – об'єкт критичної інфраструктури та господарська споруда.

Шість безпілотників атакували нафтобазу «Роснефти» у російській Калузі, пошкоджено кілька порожніх нафтових резервуарів.

Сили оборони вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 військ РФ. Груповий удар завдали по позиціях зенітного ракетного дивізіону армії Росії Курської області.

Російські війська збільшили активність на Бахмутському напрямі. Найскладніша ситуація — у Часовому Яру та Торецьку Донецької області, там точаться бої, розповів головний сержант 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Іван Буряк.

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