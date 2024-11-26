Російські війська просунулися в Кураховому та Роздольному Донецької області — DeepState

На карті DeepState зазначено просування російських військ у Донецькій області

Армія РФ просунулась у Кураховому, Роздольному та Петрівці, а також біля Новомлинська, Дального, Константинопольського. Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState.

«Ворог просунувся біля Новомлинська, Далекого, Константинопольського, а також у Раздольному, Кураховому та Петрівці», — йдеться у повідомленні.

Ресурс також зазначає, що українські військові завершили зачистку Куп'янська на Харківщині від російських окупаційних військ.

«Сили Оборони України завершили зачистку Куп'янська», — пише DeepState.

Аналітики також внесли зміни до карти боїв. Околиці Куп'янська позначені зеленим кольором, що свідчить про те, що ця місцевість перебуває під контролем ЗСУ.