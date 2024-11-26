Окупаційний суд засудив депутата міськради Нової Каховки до 12 років за «шпигунство»

Суд окупантів засудив Ігоря Протоковило до 12 років за «шпигунство». Фото: кадр із відео

Так званий суд в окупованій частині Херсонської області засудив до 12 років колонії депутата міськради Нової Каховки Ігоря Протоковило у справі про «шпигунство». Про це інформує окупаційна адміністрація Нової Каховки.



За версією слідства, у квітні 2022 року Ігор Протоковило через месенджер передавав зі свого телефону інформацію про місця дислокації російських військових співробітнику СБУ.



«Передана інформація могла бути використана проти російських військовослужбовців та інших осіб», - сказано в повідомленні.



Окупаційний суд засудив Протоковило до 12 років колонії суворого режиму у справі про «шпигунство» (ст. 276 КК).

Раніше Каховська міська територіальна громада повідомляла, що 19 квітня 2022 року, з власного будинку військовими РФ був викрадений мешканець Нової Каховки, депутат Новокаховської міськради Ігор Протоковило.